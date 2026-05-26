ಮತ್ತೆ ವಕ್ಕರಿಸಿದ 'ಬೇಬಿಸಿಯೋಸಿಸ್' ಮಾರಕ ರೋಗ: ಏಷ್ಯನ್ ಸಿಂಹಗಳಿರುವ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 'ಬೇಬಿಸಿಯೋಸಿಸ್' ಮಾರಕ ರೋಗ ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಅಭಯಾರಣ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 3:37 PM IST
ಅಮ್ರೇಲಿ (ಗುಜರಾತ್): ಏಷ್ಯನ್ ಸಿಂಹಗಳ ಏಕೈಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಗಿರ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 'ಬೇಬಿಸಿಯೋಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಾವಳಿಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಮೂರು ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವಯಸ್ಕ ಸಿಂಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಸಿಂಹಗಳು ಗಿರ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಗಿರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಸಧರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ (ಗಿರ್ ಪೂರ್ವ) ಗಿರ್ ಗಧಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 'ಬೇಬೆಸಿಯೋಸಿಸ್' ಸೋಂಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಸಿಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ 8 ಸಿಂಹಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ವೀಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರ ಮೀಸಲು ತಂಡವು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಲಿಲಿಯಾ, ಸಾವರ್ಕುಂಡ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಸಿಯಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಸಿಂಹಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾವು ಗಿರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜೈಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, "ಬೇಬೆಸಿಯೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಹಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗಿರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಧರಿ ಮತ್ತು ಖಂಬಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಬೆಸಿಯೋಸಿಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ, 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಹಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಂದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
