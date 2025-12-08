ETV Bharat / bharat

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಕೊಂದ ಆನೆಗೆ ಹಣ್ಣು ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಈ ಆನೆ ತುಳಿದು ಕೊಂದಿತ್ತು.

Daughters of a deceased mahout visit the Elephant and offers fruits
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಕೊಂದ ಆನೆಗೆ ಹಣ್ಣು ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 8, 2025 at 2:01 PM IST

1 Min Read
ತೂತ್ತುಕುಡಿ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುಚೆಂದುರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾವುತನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಮಾವುತನ ಮಕ್ಕಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ನೀಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಚೆಂದುರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ದೇವನೈ. ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ದೇಗುಲದ ರಾಜಗೋಪುರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ, ದೇಗುಲದ ಉತ್ಸವ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.

2024ರ ನವೆಂಬರ್​ 18ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂದಿನಂತೆ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಘಟಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆನೆ ದೇವನೈ ತನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವುತ ಉದಯಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿಶುಪಾಲನ್ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪತಾಪ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತುಳಿದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ​

2006ರಿಂದಲೂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವನೈ, 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಆ ರೀತಿಯ ಕೋಪ ತೋರಿದವಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಕೆ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಳಾದಳು. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲೂ ದಿಗ್ಬ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಆನೆಯನ್ನು 11 ದಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತರೆ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ, ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಆನೆ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದೀಗ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಾವುತ ಉದಯಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕಲ್ಯಾ ಅವರು ತಿರುಚೆಂದುರು ಮುರುಗ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಆನೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಹಲಸು, ಕಬ್ಬು, ಮಾವು, ಸೇಬು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಂತೃಪ್ತಗೊಂಡ ಆನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೊಂಡಿಲೆತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಕಾಲಿಗೆರಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

