ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ: ವಾಯುಪಡೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ; ಕೋಚಿಂಗ್​ ಪಡೆಯದೇ ಈ ಸಾಧನೆ!

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರುವ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವತಿ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೃದ್ಧಿ ವಾಮನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 7:44 PM IST

ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುನ್ನಾರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಖೋಡಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಮೃದ್ಧಿ ವಾಮನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ: ಖೋಡಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅರುಣಾ ಅಜಿತ್ ವಾಮನ್ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕೊಂಡ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂತು. ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಸಮೃದ್ಧಿ ವಾಮನ್ (ETV Bharat)

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮೃದ್ಧಿ: ನಾರಾಯಣಗಢದ ಸಮೀಪ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವರ ನಿವಾಸವಿದೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಮೃದ್ಧಿ, ವಾಯುಪಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಪಡೆಯದೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡೆ: "ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಪಡೆಯದೇ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರಗತಿಗಳ ನೆರವಿಂದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದೆ. ನಂತರ, ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ದುಂಡಿಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ.

ವಾಯುಪಡೆಯ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ 'ಸಮೃದ್ಧಿ' ನೇಮಕ (ETV Bharat)

ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ: ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅರುಣಾ ವಾಮನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸಮೃದ್ಧಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

