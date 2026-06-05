ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ; ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು
ಯುವತಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಬಡತನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಂದ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 5, 2026 at 12:56 PM IST
ತೆಲಂಗಾಣ: ಬಿ.ಟೆಕ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಎಂಎಸ್ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಗಳು ಇದೀಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಜೀವಾಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಈ ದಂಪತಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಚೇರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಸ್ಪುರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಲಗಿಸೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಸ್ಪಂದನಾ (22) ಫೋನ್ ಕರೆಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರ ದುಗುಡ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನ ಎಲ್ಮ್ಹರ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಎಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ, ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಂದನಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪಂದನಾ ಮೇ 31ರಂದು 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ತಲೆ, ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಕ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಲುಥೆರನ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪಂದನಾ ತಂದೆ ನಸ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳನ್ನು ಎಂಎಸ್ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಕೋರಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಂಚೇರಿಯಲ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರೇಮಸಾಗರ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು.
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