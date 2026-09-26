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'ನನಗೆ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ': ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಪುತ್ರಿ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ!

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೀಚಕರ ಕಾಟ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

SEXUAL HARASSMENT CASE
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 3:02 PM IST

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ರುದ್ರಪುರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ತಾನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್​​ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವಾದ ರುದ್ರಪುರದಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದಾಗ, ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಿರುಕುಳ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೆ 12 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತಂದೆಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆರೋಪಿಯು ಆಯುಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಭಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಜುಗರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ. ಆರೋಪಿ ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಜೂನ್ 25 ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಆಕೆ ಕೋರಿದ್ದಾಳೆ.

ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ: ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಪಿ (ಅಪರಾಧ) ಅನುಷ್ಕಾ ಪಟೋಲಾ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯಾಂಶ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

FATHER MOLESTED HIS DAUGHTER
DAUGHTER MOLESTATION
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ
ತಂದೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
SEXUAL HARASSMENT CASE

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