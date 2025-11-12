ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯ 24 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ₹90 ಸಾವಿರ ದೋಚಿದ DSPಯ ಪುತ್ರ!
ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾದ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): 'ಅಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಗ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಮಾತು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯ 24 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ನಿವಾಸಿಯಾದ ತರುಣ್ (28) ಆರೋಪಿ. ಈತ ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಗಪಾಂಡ್ಯನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ತರುಣ್ನನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯ 25 ವರ್ಷದ ದೂರುದಾರ ಯುವತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು, ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ತರುಣ್ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಪನಾಯಕನಪಾಳ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಕೆ ಸವಡಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ, ಆರೋಪಿ ತರುಣ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ 24 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು-ತಿರುಚಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಯುವತಿಯನ್ನು ರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದ ಆರೋಪಿ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣ ದೋಚಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತರುಣ್, ನಗರದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಭಯಗೊಂಡು, ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತರುಣ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗಿನ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂಚಿಸಲು ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
