ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು

ಪ್ರಚಾರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Data Breach Allegations: Kerala Government Employees to Move HC Over CM Promotional Messages
ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ದತ್ತಾಂಶ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (ಸಿಎಂಒ)ಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕ ರಶೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2020ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಕೀಲ ಜಾರ್ಜ್ ಪೂಂತೋಟಮ್ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಾನೂನು ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್​(ಕೇರಳದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವೇತನದಾರರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭಂಡಾರ) ದುರುಪಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರ ವಾದವಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡವು 62 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, 5.42 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ 10 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 77.42 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

2023ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಡಿಪಿಡಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ) ಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಅನುಸಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿಯ 'ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್' (ಡಿಎನ್‌ಡಿ) ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ, ದತ್ತಾಂಶ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದೀಗ ನೌಕರರ ದತ್ತಾಂಶ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದತ್ತಸಂಚಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ, ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಶೀದ್​ ಅಹಮದ್​, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂದೇಶ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ನೌಕರರು ಪಡೆದಿರುವ ಸಂದೇಶವೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೇರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

