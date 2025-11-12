ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ: 2 ದಿನ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2025 at 12:18 PM IST
ಅಯೋಧ್ಯೆ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಭವ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ (ಧ್ವಜಾರೋಹಣ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್, "ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್)ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು (ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ) ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಜಾನಕಿಯ ದೈವಿಕ ವಿವಾಹದ ದಿನವಾಗಿದೆ. 190 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ದರ್ಶನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಆಗಲಿದೆ".
"ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಹ್ವಾನಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅತಿಥಿಗಳ ವಸತಿಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಾದ್ಯಂತ 1,600 ಕೊಠಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ದೇಗುಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕರಸೇವಕಪುರಂ, ರಾಮಸೇವಕಪುರಂ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಂಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಧ್ವಜಾರೋಣದ ಬಳಿಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 15 ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹೊರಡಲಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ; ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ