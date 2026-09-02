ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಲೋಕೋ ಶೆಡ್ ಕುಸಿದು 7 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್
ಘಟನೆಯಿಂದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಡಿಎಚ್ಆರ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 4:49 PM IST
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯ (ಡಿಎಚ್ಆರ್) ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಶೆಡ್ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಡ್ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಡಿಎಚ್ಆರ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಮರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ತೊಲೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇದ್ದವು. ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಪಾರಂಪರಿಕ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಕುಸಿದು, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜಾಯ್ರೈಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಎಚ್ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಕೋ ಶೆಡ್ನ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ, ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದುಬಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಹಬೆ ಚಾಲಿತ ಇಂಜಿನ್ಗಳ (ಸ್ಟೀಮ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಲೋಕೋ ಶೆಡ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೀನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕ: ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ