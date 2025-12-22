ETV Bharat / bharat

ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ; ಗೂಳಿಕಾಳಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಭೀಮರನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಹುಡುಗಿ!

ಹೋರಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ತಾನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ಯೋಗದರ್ಶಿನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Veera, Rolex and Karuppu For Jallikattu Competitions
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 22, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಧುರೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಗನೂರು ಬಳಿಯ ಐರಾವತನಲ್ಲೂರು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಗೂಳಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪುರುಷರೇ ಹಿಂಜರಿಯುವಾಗಿ ಈ ಯುವತಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಗೂಳಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅನುಪ್ಪನಡಿ ಬಳಿಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ 21 ವರ್ಷದ ಯೋಗದರ್ಶಿನಿ, ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತೋಟದಲ್ಲಿ 'ವೀರ', 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಕರುಪ್ಪು' ಎಂಬ ಮೂರು ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

Veera, Rolex and Karuppu For Jallikattu Competitions
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೂಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಏಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಯುವತಿ: ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ - ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ತಮಿಳು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು 'ವಾಡಿವಾಸಲ್' (ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಖಾಡ)ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಯೋಗದರ್ಶಿನಿಯೂ ಒಬ್ಬರು.

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಅವಳ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ. ಯೋಗದರ್ಶಿನಿ ನಿತ್ಯವು ತನ್ನ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಕಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಾಳೆ.

Daring Madurai Girl Raises Veera
ಆಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಯೋಗದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ಗೂಳಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ; ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಯಿತು. 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಕುಡಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ETV ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

Veera, Rolex and Karuppu For Jallikattu Competitions
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ (ETV Bharat)

ಎತ್ತುಗಳ ಜತೆ ಒಡನಾಟ- ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ: ತನ್ನ ಜೀವನವು ಈ ಗೂಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯೋಗದರ್ಶಿನಿ. ನಾನು ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಗಮನಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದರು.

ತನ್ನ 'ವೀರ' ಎಂಬ ಗೂಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗದರ್ಶಿನಿ, ಅದು ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಿರುಚ್ಚಿ, ದಿಂಡಿಗಲ್, ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ ಮತ್ತು ಥೇಣಿಯಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?: ಹತ್ತಿಬೀಜ, ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಈ ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಂತೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೋಗದರ್ಶಿನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಣ್ಣ: ನನ್ನ ತಂಗಿ ಯೋಗದರ್ಶಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಮೊದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಹ ಅವಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ, ಯೋಗದರ್ಶಿನಿಯೇ ಹೋರಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಥಳಿತ: ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಜೋಡಿ

ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ

TAGGED:

JALLIKATTU
JALLIKATTU BULL RAISING
YOGADARSHINI JALLIKATTU
JALLIKATTU 2026
DARING MADURAI GIRL RAISES VEERA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.