ದರ್ಭಂಗಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ನಿಧನ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದರ್ಭಂಗಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ(96) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 12, 2026 at 3:05 PM IST
ದರ್ಭಂಗಾ(ಬಿಹಾರ): ಐತಿಹಾಸಿಕ ದರ್ಭಂಗಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ 96ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಭಂಗಾ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ಹಿರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ರತ್ನೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಣಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದ ನಂತರ, ಕುಮಾರ್ ರತ್ನೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಧೇಶ್ವರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ (ಶ್ಯಾಮಾ ಮಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್) ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿಯವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಣಿಯ ನಿಧನದಿಂದ ದರ್ಭಂಗಾ, ಮಿಥಿಲಾದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ಶೋಕ: ಮಿಥಿಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿಯ ನಿಧನವನ್ನು ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ದರ್ಭಂಗಾದ ಕೊನೆಯ ರಾಜ ಡಾ. ಸರ್ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ. ಅವರು 1940 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ 1962 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಮಹಾರಾಣಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
ರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ್ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಥಿಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರು ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದರ್ಭಾಂಗದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: