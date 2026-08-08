ಎಸೆದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ - ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತ: ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಟಿ - ಶರ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಟಾರ್, ಹಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 10:19 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಿಸಾಕಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಟೀ - ಶರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ನೀಜ. ಪ್ಲಾಸ್ಲಿಕ್ ನಿಂದ ಟಿ - ಶರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅವು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು 'ಬಾಟಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್' ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಟಾರ್, ಹಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಲಭ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ?: ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಟಲ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ದಪ್ಪ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ್ರವವನ್ನು ಎಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಚಣಿಕೆಯಂತಹ ಸಾಧನದಿಂದ ಬಾಚಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಾರದಂತೆಯೇ ತೋರುತ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಮಗ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಲಿಯಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ. ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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