ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ!
ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಇದೀಗ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 3:37 PM IST
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್ ಬಳಿಕ ನಕ್ಸಲೀಯರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಕ್ಸಲರು, ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಖಂಡರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಶರಣಾಗತಿ, ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಕ್ಸಲೀಯರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಗರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದ ವಿಜಯವಾಡ, ಎಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ 50 ನಕ್ಸಲರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರು ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನಕ್ಸಲರ ಗುಂಪು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಿಡದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜನತಾನ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್ ಬಳಿಕ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್ಹಂಟ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಹಾರ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇವರಡಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ನಕ್ಸಲರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕರ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಸೇನೆ 'ಸಲ್ವಜುಡುಂ' ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್ ನಕ್ಸಲರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಈ ವರ್ಷ ನಕ್ಸಲ್ ಪಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್, 680 ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ, 1,225 ಮಂದಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 270 ಮಂದಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ನಕ್ಸಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಚಲಪತಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗಣೇಶ್, ವಿಕಲ್ಪ್, ಕೋಸಾ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನಕ್ಷಲ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸೋನು, ರೂಪೇಶ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಶರಣಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ನಕ್ಸಲ್ ಮಾದ್ವಿ ಹಿದ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಈತರ ಅನೇಕ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕರು ಶರಣಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು AOB ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕರ್ರೆಗುತ್ತಲ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು MMC ವಲಯದ ಬಾಲಘಾಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
