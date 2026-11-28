ಪತಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೂ ದೂರ: 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಜೀವನ ದೂಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ!
ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಚಿಕ್ಕ ಸೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 4:02 PM IST
ಬಾರಾನ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಸಂಜೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಡೋಲ ಗ್ರಾಮದ ದಮಯಂತಿ ಅವರು ಮಲಗಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಯ ವರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡುವ ಊಟ, ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ದಮಯಂತಿ ಅವರು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರನ್ನು ಮದುವೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಮಯಂತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡೋಲಾದ ನಿವಾಸಿ ರಾಮಸ್ವರೂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಮಯಂತಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿಯನ್ನು ಮಂಡೋಲಾದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಹೊಲಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ದಮಯಂತಿ ಯಾರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಊಟ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಮಯಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ನೀಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಕೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು, ವಾಸಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಂಡೋಲಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದಮಯಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ದಮಯಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದದಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಧಾಕಡ್ ಅವರಿಗೆ ದಮಯಂತಿ ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಒಂದು ನೆಲೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡವು ಮಂಡೋಲಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ದಮಯಂತಿ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸಲು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡೋಲಾದ ನೂತನ ಸರಪಂಚ್ ರಾಮ್ಸ್ವರೂಪ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಮಯಂತಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಗಳು. ಆಕೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಿವಾಹವು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಮಯಂತಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾರಾನ್ ಅಥವಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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