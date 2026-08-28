ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿರುವ ಹಾನಿ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಂದ ನೇಪಾಳ ವಿಪತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ!
ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಷ್ಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 28, 2026 at 10:50 AM IST
ಹೈದಾರಾಬಾದ್: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೀನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪೌದ್ಯಲ್ ಛೆತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈನಾಡು - ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಷ್ಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕಂಪ ಅಥವಾ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳು ಒಡೆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತು ಕೇವಲ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರವಾಹವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನೇಪಾಳ - ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಗದ ಗ್ಯಿರೊಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸುವಗಢಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಲೆಂಡೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳು ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡಾ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ನದಿಯ ಎರಡೂ ದಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಂಡೆ ನದಿಗೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಕುಸಿದು, ಬಿದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ನೀರು ಕರಗಿದಾಗ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಟಿಮುರೆ ಮತ್ತು ರಾಸುವಗಢಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ರಭಸದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.37ಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಂಡೆ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಛೆತ್ರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.