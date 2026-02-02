ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗುರು ದಲೈಲಾಮಾಗೆ ಒಲಿದ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರ "ಮೆಡಿಟೇಷನ್: ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೊಲಿನೆಸ್ ದಿ ದಲೈಲಾಮಾ" ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗುರು ದಲೈಲಾಮಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಟ್ರೆವರ್ ನೋಹ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೆಡಿಟೇಷನ್: ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೊಲಿನೆಸ್ ದಿ ದಲೈಲಾಮಾ" ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಹ್, "ಇನ್ಟು ದಿ ಅನ್ಕಟ್ ಗ್ರಾಸ್" ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದವು.
90 ವರ್ಷದ ದಲೈಲಾಮ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಬರ್ಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 86 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲಾಮರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.
ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಧಾನತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದಲೈ ಲಾಮಾ ಪರವಾಗಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ರೂಫಸ್ ವೈನ್ರೈಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ದಲೈ ಲಾಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ದಲೈಲಾಮಾ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಏಕತೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮನ್ನಣೆಯು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಲೈ ಲಾಮಾ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ:
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅರ್ಬನ್ ಆಲ್ಬಮ್: "ಡೆಬಿ ತಿರಾರ್ ಮಾಸ್ ಫೋಟೋಸ್," ಬ್ಯಾಡ್ ಬನ್ನಿ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ: ಒಲಿವಿಯಾ ಡೀನ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಪ್ ವೋಕಲ್ ಆಲ್ಬಮ್: "ಮೇಹೆಮ್," ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಪ್ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: “ಮೆಸ್ಸಿ,” ಲೋಲಾ ಯಂಗ್.
ವರ್ಷದ ಹಾಡು (ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ): “ವೈಲ್ಡ್ಫ್ಲವರ್,” ಬಿಲ್ಲಿ ಐಲಿಶ್ ಓ’ಕಾನ್ನೆಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ನಿಯಾಸ್ ಓ’ಕಾನ್ನೆಲ್.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್: “ಯುಸೆಕ್ಸುವಾ,” ಎಫ್ಕೆಎ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಪ್ ಜೋಡಿ,ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ: “ಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ,” ಸಿಂಥಿಯಾ ಎರಿವೊ ಮತ್ತು ಅರಿಯಾನಾ ಗ್ರಾಂಡೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಕ್ ಆಲ್ಬಮ್: “ನೆವರ್ ಎನಫ್,” ಟರ್ನ್ಸ್ಟೈಲ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಪರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಬಮ್: “ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್,” ಜೆಲ್ಲಿ ರೋಲ್.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಬಮ್: “ಮಟ್,” ಲಿಯಾನ್ ಥಾಮಸ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಪ್ ಗಾಯನ ಆಲ್ಬಮ್: “ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್,” ಲೌಫಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪಾಪ್ ಆಲ್ಬಮ್: “ಕ್ಯಾನ್ಸಿಯೋನೆರಾ,” ನಟಾಲಿಯಾ ಲಾಫೌರ್ಕೇಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಾ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನಾ ಆಲ್ಬಮ್: “ಪಲಾಬ್ರಾ ಡಿ ಟೋಸ್ (ಸೆಕಾ), ಕ್ಯಾರಿನ್ ಲಿಯಾನ್
