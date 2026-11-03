ಆಂಧ್ರ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ 'ಮುರಸು' ಚಂಡಮಾರುತದ ತೀವ್ರತೆ ಇಳಿಕೆ: ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
'ಮುರಸು' ಚಂಡಮಾರುತವು ಆಂಧ್ರ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 1:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ 'ಮುರಸು' ಚಂಡಮಾರುತ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ಮುಂಜಾನೆ ಚಂಡಮಾರುತವು ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓಂಗೋಲ್ ಬಳಿಯ ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರದ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಿತು. ಗರಿಷ್ಠ 95-105 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಚಂಡಮಾರುತ ಎದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ 115 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆಗ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 80-90 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಗ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 55-65 ಕಿ.ಮೀನಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
The Severe Cyclonic Storm “Murasu” [Pronunciation: Murasu]” over south coastal Andhra Pradesh moved north-northwestwards with a speed of 08 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hours IST of today the 03rd November, 2026 over the same region, near Latitude 15.7°N and Longitude 80.2°E about 30 km north-northeast of Ongole, 40 km southwest of Bapatla (Andhra Pradesh), 90 km north-northeast of Kavali (Andhra Pradesh), 100 km south-southwest of Vijayawada (Andhra Pradesh) and 120 km west-southwest of Machilipatnam (Andhra Pradesh). It is very likely to continue to move further north-northwestwards and weaken gradually into a cyclonic storm (wind speed reaching 80-90 kmph gusting to 100 kmph) by noon and further into a deep depression (wind speed reaching 55-65 kmph gusting to 75 kmph) by midnight of today, the 3rd November,2026. It is under the continuous surveillance of Doppler Weather Radars at Machilipatnam and Visakhapatnam.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 3, 2026
ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುರಸು ಚಂಡಮಾರುತವು ಗಂಟೆಗೆ 8 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಖಿಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ಮುರಸು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗುಲುಪ್ಪಲಪಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 198 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊತಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ 182.3 ಮಿ.ಮೀ., ಎಎನ್ಜಿಆರ್ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಬಾಪಟ್ಲಾ (128.5 ಮಿ.ಮೀ), ಚಿರಾಲ (124.1 ಮಿ.ಮೀ), ಬಾಪಟ್ಲಾ (119.8 ಮಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಂ (116.9 ಮಿ.ಮೀ) ತ್ರೋವಗುಂಟಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊಗಲ್ತ್ತೂರು, ಮಲಿಕಿಪುರಂ, ಪೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಎಆರ್ಜಿ ಒಂಗೋಲ್ ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 96 ಮಿಮೀ, 93.8 ಮಿಮೀ, 93 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು 90.4 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 1-1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಲೆಗಳು ಬೀಸಲಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಬಾಪಟ್ಲಾ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಅಲೆ 0.5 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ರವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾನಂನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಪಟ್ಲಾ, ಗುಂಟೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಪಲ್ನಾಡು, ಪ್ರಕಾಶಂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿಎಸ್ಆರ್ ನೆಲ್ಲೂರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಯಾಣಂನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 80-90 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ 50-60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ. ರಾಯಲಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 70-80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಚದುರಿದಂತೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 5-7 ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಧ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3-4 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3-5 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 3-4 ರವರೆಗೆ ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3-5 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾ, ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3-4 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ಗಂಗಾನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉಪ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3-4 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 7-8 ರಂದು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚದುರಿದಂತೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಹವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಳಿಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಸೂಚನೆ: ಮುರಸು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಐಎಂಡಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 4 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ನೈಋತ್ಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 4 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡು-ಪುದುಚೇರಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
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