ಚಂಡಮಾರುತ ಮುರಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಗ್ರ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿ: ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಭೂ ಕುಸಿತ
ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತವು ಪಶ್ಚಿಮ - ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 7:35 AM IST
ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಮುರಸು ಚಂಡಮಾರುತ ತನ್ನ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂಗೋಲ್ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ಭೂಕುಸಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕೂಡಾ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತವು 110 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಭೂಕುಸಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 0100 ಗಂಟೆಗಳ ISTಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗೋಡೆಯ ಮೋಡದ ಮುಂಭಾಗದ ವಲಯವು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಮೋಡದ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು IMD ಯ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತವು ಪಶ್ಚಿಮ - ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಓಂಗೋಲ್ನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಮೀ, ಕವಾಲಿಯಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಪಟ್ಲಾದಿಂದ 70 ಕಿಮೀ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಂಗೋಲ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ನಡುವೆ ಭೂಕುಸಿತದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು IMD ಹೇಳಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 110 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಖಗೋಳ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದಿಂದ 1-1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಂಡಮಾರುತವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಬಾಪಟ್ಲಾ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಉಲ್ಬಣವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು IMD ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟು ನಾಮಕರಣದ ಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಾಗರ ಗರ್ಭದ ಸರ್ಪ ಸುರುಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು, ಪೊಲಾವರಂ, ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆಯೂ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋಣಸೀಮ, ನಂದ್ಯಾಲ, ವೈಎಸ್ ಆರ್ ಕಡಪ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು, ಪೊಲಾವರಂ ಮತ್ತು ಏಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪಲ್ನಾಡು, ಮಾರ್ಕಪುರಂ, ಪ್ರಕಾಶಂ, ನೆಲ್ಲೂರು, ತಿರುಪತಿ, ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಶ್ಚಿಮ - ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ 'ಮುರಸು'ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ