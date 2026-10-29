ಅರ್ನಾಬ್ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ನಾಶ; ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೆರವಿನ ಅಭಯ
ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.
Published : October 29, 2026 at 12:41 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅರ್ನಾಬ್ ಚಂಡಮಾರುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ, ವಿನಾಶ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.
Cyclone Arnab| Konaseema in Andhra Pradesh is witnessing strong winds following the landfall of Cyclone Arnab #CycloneArnab #Konaseema #AndhraPradesh #APWeather #CycloneLandfall Live Update: https://t.co/7fE28MIWDU https://t.co/7Szln2zP1D— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 28, 2026
ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಚಂಡಮಾರುತವು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾಲುವೆಯೊಂದನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಎನ್ಎಂ ಒಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಬಲ ಚಂಡಮಾರುತವು, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಾಪುರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ- ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಯಾನಂಗೆ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಕಾಕಿನಾಡಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 60 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಟೆಗೆ 125 ರಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತ ಇದೀಗ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಳವಾದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಗೆ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭಾರಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾನಂ ಬಳಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತಾದರೂ, ಅದು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಾಪುರಂ ಬಳಿ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬೀಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 9,527 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. 1,18,000 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒದಲರೇವು ಮತ್ತು ಅಂತರವೇದಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಗಾಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಡದ ಬಳಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ 450 ಫೈಬರ್ ದೋಣಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಭಾರಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 46,500 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 8,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ.
In the wake of Cyclone Arnab, spoke with the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Puducherry, Odisha and Chhattisgarh and assured them of every assistance to mitigate the hardship of the people in the face of the disaster. NDRF and SDRF teams have sprung into action and are continuing rescue and relief operations on a war footing. IMCTs will soon be sent to assess the impact and further assistance required. Government of India stands with the people with resolute commitment.— Amit Shah (@AmitShah) October 29, 2026
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಹಾಯ: ಚಂಡ ಮಾರುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಪುದುಚೇರಿ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರವು ದೃಢವಾದ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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