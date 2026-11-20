ಬಿರುಗಾಳಿಯಾದ ಅಕ್ವಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ: ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಚಂಡಮಾರುತ ಅಕ್ವಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೋಡಗಳ ಸಮೂಹವು ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
By ANI
Published : November 20, 2026 at 7:11 AM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ,ಒಡಿಶಾ: ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ವಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ಪುರ್ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ - ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 70 - 80 ಕಿ.ಮೀ., ಮತ್ತು ಅದು ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಬೀಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 21 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ-ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:30ಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅಕ್ಷಾಂಶ 17.7° ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ 84.9° ಪೂರ್ವದ ಬಳಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಳಿಂಗಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 110 ಕಿ.ಮೀ., ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 170 ಕಿ.ಮೀ., ಒಡಿಶಾದ ಗೋಪಾಲ್ಪುರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 170 ಕಿ.ಮೀ., ಪುರಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ-ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ 250 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನರಸಾಪುರದಿಂದ ಪೂರ್ವ-ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ 370 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ಪುರ್ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೊದಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತರ - ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತ ಅಕ್ವಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೋಡಗಳ ಸಮೂಹವು ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಾಪ್ಲರ್ ಹವಾಮಾನ ರಾಡಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚಂಡಮಾರುತವು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 1:30ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರ (SRC) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದರು.
ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶೂನ್ಯ ಸಾವಿನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನೆರವುವುಗಳು, ಕಡಲ ತೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ತಡರಾತ್ರಿ 1:35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.
ಚಂಡಮಾರುತ ಅಕ್ವಾನ್ನ ಭೂಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನು ಗರ್ಗ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ ಪಾಧೀ, ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಂಶು ಸಾರಂಗಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಂಡಮಾರುತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು.
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