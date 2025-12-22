37 ದೇಶಗಳ ಏಕಾಂಗಿ ಪರ್ಯಟನೆ: 11 ಪರ್ವತ ಏರಿದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮೀರಾ ಖಾನ್!
11 ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು 37 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಿಹಾರ ತಲುಪಿದ ಸಮೀರಾ ಖಾನ್, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 22, 2025 at 7:11 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಂತಪುರದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಸಮೀರಾ ಖಾನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇ 37 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಿದ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ 11 ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಮೀರಾ ಖಾನ್ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಹುಡುಗನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹುಡುಗಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮೀರಾ.
ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವೇನೂ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮೀರಾಳ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಿತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮೀರಾಳ ಬಾಲ್ಯದ ಹಾದಿಯು ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮೀರಾ, 2015 ರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವಳ ಛಲ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಬದಲು, ಜಗತ್ತು ನೆನಪಿಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
2018ರಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಸಮೀರಾ, ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮೀರಾ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
37 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ: ಏಕಾಂಗಿ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಯಟನೆ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಮೀರಾ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ನಾರ್ವೆ, ಟರ್ಕಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ 37 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಛಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. 37 ದೇಶಗಳ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಬಿಹಾರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 11 ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ 6,859 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಅಮಾ ಡಬ್ಲಾಮ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಠಿಣ: ವಿದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದು. ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಪಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಮೀರಾ.
ಬಾಲಕಿಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ: ಸಮೀರಾ ಖಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮೀರಾ, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕನಸು ಕಾಣಲು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಶೇಖ್ಪುರ ತಲುಪಿದ ಸಮಿರಾ, ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕನಸುಗಳಿವೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಸಮಿರಾ ಖಾನ್, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಿ
ಸಮೀರಾಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಮೀರಾ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅವಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮೀರಾಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಕಥೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಹೊಸ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು, ದುರ್ಬಲರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಬಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಜವು ಇತರ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಹಣೆಬರಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. - ಸಮಿರಾ ಖಾನ್, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಿ
