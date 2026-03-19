ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಶಂಕಿತರು ಅರೆಸ್ಟ್
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದು, 7 ಜನ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 19, 2026 at 5:58 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್): ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು ಜನ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ವಂಚನೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕೌಂಟರ್-ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಸಿಐಕೆ) ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆ (ಸಿಐಡಿ) ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗ್ರೇತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 13 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, VoIP (ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪರಾಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ, ಸಂಘಟಿತ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಜಾಲದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುಎಸ್ಎ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಎದುರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನ-ಮರೆಮಾಚುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಪಿಗಳು VoIP-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಹಸ್ಯ, ನೋಂದಾಯಿಸದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಸರ್ವರ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ನಕಲಿ YahooMail.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು Google ಜಾಹೀರಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
CIK ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಘಟಿತ ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
"ಒಮ್ಮೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಂಕಿತರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ತರುವಾಯ, ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು (ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ USDT) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪದರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು, ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು CIK ಹೇಳಿದೆ.
"ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಪರಾಧದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು CIK ಹೇಳಿದೆ.
