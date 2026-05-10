ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
Published : May 10, 2026 at 6:26 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸೈಬರಾಬಾದ್ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಐಸಿಸಿ (HICC) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ 9,377 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಸೈಬರಾಬಾದ್ ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇವಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿವು:
- ಜಹಿರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ (ವೆಚ್ಚ- 2,360.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ)
- ಗುಡೆಬಳ್ಳೂರಿನಿಂದ ಮಹಬೂಬ್ನಗರವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೆಲಸ ( ಕಾಮಗಾರಿ ಮೌಲ್ಯ 3,175 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ)
- ವಾರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ' ಕಾಕತಿಯಾ ಮೆಘಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ (ರೂಪಾಯಿ 1,695.54 ಕೋಟಿ)
- ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಳಿಯ ಮಲ್ಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪಿಒಎಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ. 611 ಕೋಟಿ)
- 118 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಾಜಿಪೇಟ್ - ವಿಜಯವಾಡ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ (ರೂಪಾಯಿ 1,243 ಕೋಟಿ)
- 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕಾಜಿಪೇಟ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ರೈಲು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗ (ರೂಪಾಯಿ 292 ಕೋಟಿ).
