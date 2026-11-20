ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 19 ದಿನದಲ್ಲೇ 18 ಕೋಟಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 10:53 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 7.09ಕೋಟಿ ರೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ನ. 6ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ 39 ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ (ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಖಾತೆ) ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಖಾತೆಯಿಂದ 130 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಚಾಲಿತ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು, ಒಮ್ಮೆ ಆ ಇಮೇಲ್ ತೆರೆದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ 'ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್' ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಎಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ತಿಳಿದಿರುವ ಸರ್ವರ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಇಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 1930 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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