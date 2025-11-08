ETV Bharat / bharat

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 270 ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 270 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ವಾಪಸ್​ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

CYBER TRAP
ಸೈಬರ್​ ಜಾಲದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಗಾದ ತೆಲುಗು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುವಕರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಉದ್ಯೋಗದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ 270 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​​ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಲಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ತೆಲಂಗಾಣ, 11 ಮಂದಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡೋ - ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡೂ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚನೆ: ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ 23 ಯುವಕರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಭವನಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರೀಂನಗರ, ವರಂಗಲ್​, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಗುಂಟೂರು, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಭವನದ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ಐಟಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಇತರರ ಶೀಘ್ರ ರಕ್ಷಣೆ: ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಆ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯುವಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್​ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಆಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಸೈಬರ್​ ಕೇಸ್​ ತನಿಖೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ: FIR ವಿವರ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

TAGGED:

ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಲ
CYBER CRIME
MYANMAR
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
CYBER TRAP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.