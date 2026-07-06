ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಒಡಿಶಾ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ AI ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್​: ಯುವಕ ಸೆರೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ​ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸೈಬರ್​​ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

cyber-crime-police-arrest-youth-for-circulating-ai-generated-content-targeting-pm-and-odisha-cm
ಬಂಧಿತ ಯುವಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್​ ಮಾಝಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಟಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗತ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನುಸಾಹಿಯ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಸಾಹು (22) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಎಐ-ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಭುವನೇಶ್ವರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕನಿಂದ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸಿಪಿ ಸುಚಿಸ್ಮಿತಾ ದಾಸ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು AI ರಚಿತ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ದಾಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 4ರಂದು, ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ವಾ ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು, ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ (ಸಂಖ್ಯೆ 101/2026) ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕ ಬಿಸ್ವಜಿತ್, ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್​ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಥಂಬ್‌ನೇಲ್‌ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಹು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 6 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವಂಚನೆ; ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

TAGGED:

BHUBANESWAR CYBER ​​CRIME POLICE
ODISHA CM
YOUTH ARREST FOR AI CONTENT
ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ AI ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋ
AI GENERATED CONTENT TARGETING PM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.