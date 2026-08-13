ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 12,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲು CWMA ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪು: ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ
ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾದಿಸಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 2:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 2026-27 ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ) ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.
ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮೋಹನ್ ವಿ. ಕಾತರಕಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಜಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜುಲೈ 28ರ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಸುಮಾರು ಶೇ. 65.76ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜುಲೈ 28ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 3,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿಡಬ್ಲೂಎಂಎ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 30ರಂದು ಸಿಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಹರಿವು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಜುಲೈ 29 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 1,64,080 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ 45,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಜುಲೈ 29 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 86,797 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗಿನ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ, 26.954 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿದೆ. ಇದು ದೋಷಪೂರಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ. 46.34 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪಾಲನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೇವಲ ಶೇ. 15.72ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಾದ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವರೆಗಿನ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇ. 34.79 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಾದ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 26ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ನಿಗದಿತ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 64.61ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಸಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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