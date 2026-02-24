ETV Bharat / bharat

ಕಟಕ್​ನ ಬೌರಿ ಭಾಯ್​; ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೀರೋ ಇವರು!

ಚಟ್ಟ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವವರೆಗೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇಥಿ.

cuttacks-bauri-bhai-the-unsung-hero-of-cremation-grounds-who-performs-last-rites-for-free-odisha
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇಥಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾರಾಯಣ್​ ಸಾಹೋ

ಕಟಕ್​ (ಒಡಿಶಾ): 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇಥಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದೊಂದೇ ಜೀವನೋಪಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಶವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತದಿಂದ ಮೃತದೇಹ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮನಸಿಗೆ ಗಾಸಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಶವಗಳಿಗೂ ಘನತೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಚಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಾವು ಎಂಬುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಭಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೇಥಿ.

cuttacks-bauri-bhai-the-unsung-hero-of-cremation-grounds-who-performs-last-rites-for-free-odisha
ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇಥಿ (ETV Bharat)

ಸೇಥಿ, ಯಾರದಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನದ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಸೈಕಲ್​ ತುಳಿಯುತ್ತಾ, ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹರಿತ ಸಾಧನ, ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲು, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಚಟ್ಟ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಚಟ್ಟ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದು. ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರವರೆಗೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಟಕ್‌ನ ಡ್ಯೂಲ್ ಸಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 58 ವರ್ಷದ ಸೇಥಿ, ತಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್​ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಮಳೆ, ಚಳಿ- ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಕಳೆದ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಬೌರಿ ಭಾಯ್​ ಎಂದೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಸುನೀಗಿದರೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜನರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಚಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಣ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದು ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಿಸರಲು ನಾನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಾನು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಕೋವಿಡ್​ 19ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೇಥಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಅವರು ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪರಿಚರಿತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಘನತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೇಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಲೀನಾ ಸೇಥಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಅವರ ಸೇವೆ ಜನರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಭೋಲಾ, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಬೌರಿ ಭಾಯ್ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇಥಿ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ: 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶವಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ

ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

TAGGED:

BAURI BHAI CUTTACK
CUTTACK SOCIAL WORKER
MAKING BIER IN FUNERAL RITES
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
CREMATION GROUND HERO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.