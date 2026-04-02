ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ; ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 1:59 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 4:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರಂತರ ಒಳಹರಿವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
"ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಜವಳಿ, ಔಷಧಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
👉 In a targeted relief, Government grants full customs duty exemption on critical petrochemical products in view of ongoing conflict in West Asia— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 2, 2026
ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಟೊಲುಯೀನ್, ಸ್ಟೈರೀನ್, ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ (ಮಿಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್), ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾನೋಮರ್, ಮಿಥನಾಲ್ (ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್), ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮೊನೊಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ (MEG), ಮತ್ತು ಫಿನಾಲ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿನೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮಾನೋಮರ್, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಟೆರೆಫ್ತಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ (PTA), ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಎಥಿಲೀನ್ನ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು (ಇಥಿಲಿನ್-ವಿನೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ), ಎಪಾಕ್ಸಿ ರೆಸಿನ್ಗಳು, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಯೂರಿಯಾ-ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಮೆಲಮೈನ್-ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಲ್-ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಿಯು ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಆಮದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತವು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುದಾರ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಫೆ.28 ರಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇರಾಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 21.50 ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ (ATF) ಮೇಲೆ 29.50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (PDS) ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. LPG ಅಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 60 ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ; ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ