ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಕೊಲೆ: ಉಳಿದ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರಿಯರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಂಗಡಿಯವನನ್ನು ಬಡಿದು ಕೊಂದ 2ಯುವಕರು!
ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅಂಗಡಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
Published : May 27, 2026 at 4:05 PM IST
ಕರ್ನಾಲ್, ಹರಿಯಾಣ: ಬೂಢಾಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾದ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂಢಾಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ರಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅಂಗಡಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮೃತರ ಪುತ್ರಿ ಶಿವಾನಿ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ: ಮೃತರನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಸೈನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 210 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.
10 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ: ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 210 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೀಡಿದ್ದು 200 ರೂಪಾಯಿ, ಉಳಿದ ಬಾಕಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವಕರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜಯ್ ಸೈನಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ಯುವಕರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈನಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿಯರು: ಜಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಸಂಜಯ್ ಸೈನಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸಲೋನಿ ತಂದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕರು, ಯುವತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಕರವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಾಯಿ ಅನು ಸೈನಿಯ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಗ್ರರಾದ ಯುವಕರು, ಸಂಜಯ್ ಸೈನಿಯ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸೈನಿ: ಹಲ್ಲೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ಸೈನಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಲಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಿದ್ದು, ತಲೆಯ ಗಾಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆಕ್ರೋಶ: 10 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಸೈನಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಸಂಜಯ್ ಸೈನಿ, ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊದಲು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುತ್ರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕ್ಟರ್ 32--33ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಪರಿಚಿತ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಮುಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಠಾಣಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
