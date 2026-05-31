ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು : ದೆಹಲಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ
'ಸೇಫ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಲೈವ್ಸ್' ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಶುತೋಷ್ ಝಾ ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 31, 2026 at 4:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ವಿಷಯುಕ್ತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವದಂತಿಯ ನಡುವೆ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಜಾರುವ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು, ತೂಗಾಡುವ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗುವ, ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ' ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು, ಕಳಚಿದ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೋಜಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವು ಅಪಾಯದ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯು ಸುಮಾರು 18,000 ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ "ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯಗಳು" ಎಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ: ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಟದ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಸುಲಿದು ಹೋಗಿ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಬಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳು, ಮುರಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಠಿಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೋನಿಕಾ ಅವರು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೌಲಭ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ, ನಾವು ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು, ಸುತ್ತಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೂಲರ್ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಕೂಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ' ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ: ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಭಾಗಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಯಿತು : ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು 6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಾಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಾನವನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯಾನವನವು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2. ನೆಹರು ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ : ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ನೆಹರು ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ಷ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಮೇ 5, 2026 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು.
ಸ್ಪೈಡರ್ಮ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟದ ಪರಿಕರಗಳವರೆಗೆ, ಉದ್ಯಾನವನವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪರಿಕರವನ್ನೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನವನವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಇಡೀ ಸಂಕೀರ್ಣದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇದು ಮೊದಲು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು; ಈಗ ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ : ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ರಕ್ಷಿ ಎಂಬುವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ರಿಂಕಿ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾತಾವರಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನೆಹರು ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯು ಸುಮಾರು 94 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
3. ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ : 'ಸೇಫ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಲೈವ್ಸ್' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ದೆಹಲಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಗರದ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಡಿಡಿಎ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮೂಲ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತಂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು.
"ಡಿಡಿಎಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ದೆಹಲಿ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಉದ್ಯಾನವನದ ಕೆಲವೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಒಣಗಿ ಬಂಜರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಧೂಳು : ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ; ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮರದ ಆಶ್ರಯವು ಈಗ ಛಾವಣಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರಂಜಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಡಿಎ ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಹಸಿರಿನ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯಾನವನವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
4. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್' : ದೆಹಲಿಯ ಸರೈ ಕೇಲ್ ಖಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನ ಮೊದಲ ಬಿದಿರಿನ ಥೀಮ್ನ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಡಿಡಿಎ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಆಟ, ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೀಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿಲ್ಶಾದ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಮ್ಮಿ ರಾವಲ್ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಮಂಗೋಲ್ಪುರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯಾನವನವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5. ರೋಹಿಣಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಪಾರ್ಕ್: ಜಪಾನೀಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೋಹಿಣಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಪಾರ್ಕ್ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 250 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ ಹಾಗೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಹೊಳಪು ಮಸುಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
'ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೋಷಕ ಸುದೇಶ್ ದಹಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಉದ್ಯಾನವನದ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಧಾರಣೆಯ ವೇಗ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಸ್ಥಳವಾಗುವಂತೆ ಡಿಡಿಎ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ' ಎಂದರು.
6. ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಸಂಜಯ್ ಪಾರ್ಕ್ : ಒಂದೆಡೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ವಕಾಲತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸಂಜಯ್ ಪಾರ್ಕ್' ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗವು ಇಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷದ ನಗುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು, ಜಾರುಬಂಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನವು ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನವು ಆಗಾಗ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದೆ.
7. ದೆಹಲಿಯ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ : ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ, ದೆಹಲಿಯ ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 'ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್', ನಗರದ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಶಾಂತವಾದ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. 1969ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ರಾಜಧಾನಿಯ "ಶ್ವಾಸಕೋಶ" ವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದು ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 80 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೋಗ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಹರು ಉದ್ಯಾನವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಹೂವುಗಳು. ಇದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಉಪಮೇಯರ್ ಡಾ. ಮೋನಿಕಾ ಪಂತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಸಿಎಂಡಿಎಫ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಈಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉದ್ಯಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮವೀರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ದೆಹಲಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು 'ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ'ಗಿಂತ 'ಸುಂದರೀಕರಣ'ದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು 60 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. NDMC ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು DDA ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು' ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ (ASTM ಮಾನದಂಡಗಳಂತಹವು) ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು? ಎಂಸಿಡಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮವೀರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕೇವಲ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, "ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್" - ಅಂದರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮೃದು-ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಕೇವಲ ನಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಿನ ಸದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಆಡಳಿತವು ಈಗ ಕೇವಲ 'ಸುಂದರೀಕರಣ'ವನ್ನು ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
