CUET UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ 124,020 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ NTA ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?
ಈ ವರ್ಷ CUET (UG)ಗೆ 15,68,866 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
Published : May 11, 2026 at 7:51 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹುದಿನದ ಕಾತರ ಇಂದು ಕೊನೆಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ- NTA ನಡೆಸುವ CUET UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೇ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT) ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ CUET (UG)ಗೆ 15,68,866 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 67,56,321 ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 12,906 ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 35 ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ 13 ವಿದೇಶಗಳ 14 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಮೇ 11ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟು 1,24,020 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಮೊದಲ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 314 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 63,247 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 8 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಎರಡನೇ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 281 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 60,773 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿವು
NTA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂತಿವೆ.
- ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್
- ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗಳು
- ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್
- ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೆನ್
- ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್
ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ರೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು
ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಗುರ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೂ, ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೀಲ್ನ ಫುಟ್ವೇರ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ.
PwD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: PwD (Person with Disability) ಮತ್ತು PwBD (Person with Benchmark Disability) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
NTA ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಗರ, ಕೇಂದ್ರ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
