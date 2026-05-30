ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ CUET - UG ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಳಂಬ: ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ CUET-UG ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಶಿಫ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
Published : May 30, 2026 at 5:51 PM IST
ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (CUET UG 2026) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮೊದಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಈ ಅಡಚಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8:30ರ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಡುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
#CUETUG2026 — Important Notice— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 30, 2026
M/s TCS has reported that a technical glitch at their end delayed the commencement of CUET (UG) 2026 at some centres on 30.05.2026. The issue has since been resolved, and the exam is being conducted with full compensatory time so that no candidate…
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಣಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವಂಶಿಕಾ ಸೋಲಂಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಿತಿ ಮೀರಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆವರಣದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಷಕರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದಾದರು, ಇದು ದೀರ್ಘ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಪತ್ರಿಕೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಮನೋಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
NEET। CBSE। SSC। और आज CUET।
चार परीक्षाएँ। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई।
दावे " विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है।
जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।<="" p>— rahul gandhi (@rahulgandhi) May 30, 2026
ಈ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. NTA ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶಿಫ್ಟ್ನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, NTA ವಿಳಂಬವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ರಿಂದ 3:30 ರ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "ನೀಟ್. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ. ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಿಯುಇಟಿ. ನಾಲ್ಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದನ್ನೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ. "ವಿಶ್ವ ಗುರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ - ಮೋದಿ ಜಿ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೀರೋ ಆ ಪೀಳಿಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 31 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ - cuet.nta.nic.in ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 6 ಮತ್ತು 7 ರ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
