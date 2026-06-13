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CUET PG 2026: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ NTA

NTA CUET PG 2026 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಏಕರೂಪದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನ್ಯಾಯಯುತತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ.

CUET PG 2026
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ NTA (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 4:08 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: CUET PG 2026ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ - NTA ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ (ನಾರ್ಮಲೈಸೇಶನ್) ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದ ನಿಜವಾದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

NTA ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕನಿಷ್ಠ 565 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೆಘಾಲಯದ ತುರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಹಿತಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ಕೇವಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು: ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ನಿಜವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದೇ CUET PG ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂದು NTA ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 16,000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇವಲ 120 ಮಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26,000 ರ ವಿರುದ್ಧ 100 ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13,600 ರ ವಿರುದ್ಧ 80 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಷ್ಟಕರತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

CUET (PG) 2026ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NTA ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

NTA ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

CUET PG 2026
NTA NORMALISATION ROW
ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ NTA
ಏಕರೂಪದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಖಾತ್ರಿ
NTA CLARIFIES NORMALISATION ROW

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