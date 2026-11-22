'ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿ ಜನರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದಿರಿ': ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಟಿಐ ಪತ್ರ
ಪ್ರಧಾನಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.90 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಜಿಗೆ ₹1.25 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ₹65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 3:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಕರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾದ ಲಾಭವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಟಿಐ) ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಟಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, "ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಲಹೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಭಾರಿ ನಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಸಿಟಿಐ, ನೀವು ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಲಹೆಯು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
Delhi: The Chamber of Trade and Industry (CTI) sent a letter of appreciation to Prime Minister Narendra Modi, thanking him for his earlier appeal urging citizens to curb unnecessary gold purchases. Chamber of Trade and Industry (CTI) Chairman Brijesh Goyal says, "A few months ago, while addressing the nation, Prime Minister Modi appealed to citizens not to buy gold unnecessarily and to purchase it only for weddings or essential occasions. At that time, there was strong opposition and widespread panic in the jewellery industry over why the Prime Minister was making such a statement. Today, however, lakhs of reactions and thousands of messages are pouring into our social media and WhatsApp groups thanking the Prime Minister—because when PM Modi made that appeal, gold was priced at ₹1,90,00,000 per kg, whereas today it stands at ₹1,25,00,000 per kg, marking a steep drop of ₹65 lakh per kg. Jewellers, who normally maintain months of inventory ahead of the wedding season, are saying that had they stocked up at ₹1.90 crore per kg, they would have suffered a ₹65 lakh loss per kg, pushing thousands of traders into debt and ruin..."— IANS (@ians_india) November 22, 2026
ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
- 'ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ಆಭರಣ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಿಟಿಐ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
- ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೂಡ ಸಂಭವನೀಯ ನಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು' ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಿಟಿಐ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. "ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವರ್ತಕರು ಇಂದು ಆ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 52 ಲಕ್ಷ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಸಂತೆ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹುದೇ ಸಕಾಲಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಟಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಅಹುಜಾ, ಗುರ್ಮೀತ್ ಅರೋರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಮೇ 10ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ 7 ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಕಡಿತ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಿತಿ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ, ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ, ಅಡುಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಕಡಿತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಪವನ್ ಖೇರಾ, ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಟೀಕಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
VIDEO | Lucknow: “'A year back, I urged people not to buy gold; they heeded my advice, its price has fallen”, says PM Modi. (Source: PM Modi’s YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/1Xa4uQxOU2— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು (PSUs) ಹೊರಡಿಸುವ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಕೆಲ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, "ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಇಳಿಕೆಯಾದವು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಹಿಂದೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದಾಗ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಅಂಥದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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