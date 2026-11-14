ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ50 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಐ ಒತ್ತಾಯ
ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವಿಮಾನ ದರಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 12:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯು, ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವಿಮಾನ ದರಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಛತ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಮದುವೆ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಛತ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮರುಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಸಿಟಿಐ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ದರಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ - ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ 18,000 ರೂ., ದೆಹಲಿ-ದರ್ಭಾಂಗಕ್ಕೆ 20,000 ರೂ., ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈಗೆ 15,000 ರೂ., ದೆಹಲಿ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 16,000 ರಿಂದ 18,000 ರೂ., ದೆಹಲಿ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ 11,000 ರೂ. ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ 11,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಇದೀಗ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಿಟಿಐ, ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ದೆಹಲಿ-ಪಾಟ್ನಾ, ದೆಹಲಿ-ದರ್ಭಾಂಗಾ, ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಹೊಸ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
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