ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಮತಗಳ್ಳತನ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 8:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ (CWC) ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ (CWC) ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ (CPP) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
हमारी मांग 👇 ⦿ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें ⦿ SIR प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए ⦿ वोटर लिस्ट से हटाए गए 13 करोड़ 30 लाख नामों को जोड़ा जाए ⦿ ज्ञानेश कुमार ने PM मोदी के इशारे पर वोट चोरी की है, इसलिए PM मोदी भी इस्तीफा दें— Congress (@INCIndia) September 29, 2026
ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಎಸ್ಐಆರ್' (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, "ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ (CWC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಸಿ (CEC) ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Our Congress workers staged massive protests across 800 districts yesterday. Our agitation was very aggressive. All our senior-most leaders were on the streets, along with DCC presidents and other leaders across India. Reports and statistics indicate that more than 13 crore votes have been deleted from the voter lists during the SIR exercise. We are going to approach these voters at the grassroots level. So, we will have a properly designed campaign for this. : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp— Congress (@INCIndia) September 29, 2026
ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ (CEC) ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವಂತೆಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
WE DEMAND 🔹The immediate resignation of CEC Gyanesh Kumar, who has forfeited all moral and institutional authority. 🔹The immediate suspension of the SIR in view of serious concerns regarding the integrity and transparency of the electoral rolls being prepared through the SIR, as well as the constitutional validity of the SIR process itself. 🔹The immediate restoration of the 13 crore 30 lakh names removed from the electoral rolls. 🔹This brazen Vote Chori has been organised by the CEC on behalf of the Prime Minister and the Home Minister. We demand the immediate resignation of Prime Minister Narendra Modi. : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp— Congress (@INCIndia) September 29, 2026
CWC (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ) ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ (CEC) ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ECI) ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, RSS-BJP ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (CWC) ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳು, 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ'ದ (Vote Chori) ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने CWC की मीटिंग में प्रमुख मुद्दों को उठाया। 'वोट चोरी' जैसे खुलासे कांग्रेस पार्टी के कारण ही हो रहे हैं। राहुल गांधी जी पिछले दो साल से 'वोट चोरी' का मुद्दा उठा रहे हैं। कर्नाटक के महादेवपुरा का चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने सारी जानकारी जनता के सामने रखी। हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, वो निष्पक्ष नहीं हैं, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के बीच मैच फिक्सिंग वाला चुनाव है। 'वोट चोरी' की सरकार द्वारा जो कानून पारित किए गए और अधिनियम बनाए गए हैं, वो सभी गैरकानूनी हैं। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति सिर्फ विरोध की नहीं, बल्कि प्रतिरोध की भी है। संसद के भीतर हम विरोध करते हैं, सड़कों पर प्रतिरोध करते हैं और हम आगे भी ये करते रहेंगे। : कांग्रेस महासचिव (संचार) श्री @Jairam_Ramesh 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) September 29, 2026
"ಇತರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸದೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು (ECI) ಕೇವಲ 'ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಡಳಿತ'ವಾಗಿ (one-man show) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ (CWC) ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ 13 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ CWC (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ) ಹೇಳಿದೆ.
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