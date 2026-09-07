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ನಕ್ಸಲ್​ ಮುಕ್ತ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾವೋಗಳು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ 14 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By PTI

Published : September 7, 2026 at 2:37 PM IST

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ಬಿಜಾಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ನಕ್ಸಲ್​ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾವೋಗಳು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಶಸಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ 14 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈಫಲ್‌ಗಳು, ಡಿಟೊನೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢವನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಿಜಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.

ಎಡಿ, ಹಾರಿ, ನಯಾಪಾರ, ಸರಪಂಚಪಾರಾ ಪಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುವಾಪ್‌ಗುಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮೀಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್​ನ 199ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ರೈಫಲ್‌ಗಳು, ಎಂಟು ಡಿಟೊನೇಟರ್‌ಗಳು, 10 ಐಇಡಿಗಳು, ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ವೈರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲದ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸೆಟ್, ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಐಇಡಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಉಡುಪುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 99 ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಡೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಗುಪ್ತಚರ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2026ರ ಮಾರ್ಚ್​ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್​ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾವೋಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಅನೇಕರು ಶರಣಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CHHATTISGARHS BIJAPUR
MAOIST ARMS SEIZURE
CRPF RECOVERS ARMS
EXPLOSIVES DUMPS
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