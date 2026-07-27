ನೀಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ದೆಹಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತೇ?: ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್
ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನೀಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ - ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ತುಕಡಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಶುರು.
Published : July 27, 2026 at 3:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್) ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಪಡೆಯು ತನಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನದಂದು ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಆರ್ಎಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೆಲೆಟ್ ಬಳಸಿದ ಆರೋಪ: ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಆರ್ಎಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಂಕಿತ ಪೆಲೆಟ್ ದಾಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಕಿತ ಪೆಲೆಟ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಶೇಖ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಡಿ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತ ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪತ್ರಕರ್ತನನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಕೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತೇ?: ಆರ್ಎಎಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು 2010 ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿತು. ಜುಲೈ 2016 ರಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಬುರ್ಹಾನ್ ವಾನಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2016ರ ಜುಲೈ 8 ಮತ್ತು 2017ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರ ನಡುವೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 6,221 ಜನರು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 782 ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಲೆಟ್ ತಾಕಿದೆ. 2018ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಅವರು ಈ ಅಂಕಿ -ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2023 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಮತ್ತು ಖಾನೌರಿ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು.
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