ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ: ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 75 ರಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ
ಶಬರಿಮಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 75 ಭಕ್ತರು ಪವಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಣ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 6:02 PM IST
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ (ಕೇರಳ): ಮಂಡಲ - ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರಾ ಋತುವು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 75 ಭಕ್ತರು ಪವಿತ್ರವಾದ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಏರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 80 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 'ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯೂ' (ಆನ್ಲೈನ್ ಸರತಿ ಸಾಲು) ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವವರ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಸಚಿವ ಕೆ. ಮುರಳೀಧರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
18 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ತಮಗೆ 'ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ'ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ, ಈ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಭಕ್ತರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತು ಪಡಿಪಾಟಲು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ,ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯೂ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಗುರುವಾರದ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 'ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್' (ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿ) ಒಂದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 14,000 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ನಿಲಕ್ಕಲ್, ಎರುಮೇಲಿ ಮತ್ತು ವಂಡಿಪೆರಿಯಾರ್ ಸತ್ರಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಪಂಪಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿಲಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಬರಿಮಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರವಣ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ದೀರ್ಘ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅರವಣ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅರವಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಐದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮಲಿಕಪ್ಪುರಂ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಅರವಣ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಅನ್ನದಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಿಕಪ್ಪುರಂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಾ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಕ್ತರು ಒಮ್ಮೆಗೆ 10 ಪ್ರಸಾದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 10 ಉನ್ನಿಯಪ್ಪಂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶಬರಿಮಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಪಂಪಾದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಫೋಟೋಕಾಪಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟು 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
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