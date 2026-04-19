ETV Bharat / bharat

'ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು', 'ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ' : ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

author img

By PTI

Published : April 19, 2026 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ : ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ಸತ್ವರಹಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನಾಯಕ ಜಾನ್ ಬ್ರಿಟ್ಟಾಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು "ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರೂಢಿ"ಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿರೋಧವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 'ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ' ಮತ್ತು 'ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ' ಎಂದು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಭಾಷಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಾನ್​ ಬ್ರಿಟ್ಟಾಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಪಿ. ಸಂದೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು 'ಟೊಳ್ಳು' ಮತ್ತು 'ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದ ಭಾಷಣ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಂತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕಲ್ಪಿತ ನಿರೂಪಣೆಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತದ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು 'ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಇದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಎಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 ರಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಜೆಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಮನೋಜ್ ಝಾ ಅವರು, ಮೋದಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 'ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ' ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.