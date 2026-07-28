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ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೊಸಳೆ, ಹಿಡಿದು ಬೈಕ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಕ!

ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

Crocodile Rescued From Kota Village Carried
ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 8:39 PM IST

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ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ್): ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಆರು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೊಸಳೆಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಚಂಬಲ್​ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಧಭಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪುರಿಯಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೊಸಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಟೈಗರ್​ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಕ ಹಯಾತ್​ ಖಾನ್​ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಸರಿಸೃಪ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಳಿಕ ಹಯಾತ್​ ಖಾನ್​ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೈಕ್​ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದರು.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿಂತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಯಾತ್​ ಖಾನ್​ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೈಕ್​ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಚಂಬಲ್​ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಕ ಹಯಾತ್​​ ಖಾನ್​, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೊಸಳೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೈಕ್​ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಯಾತ್​ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಟಾವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಹಲವು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಂಬಲ್​ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಿಸೃಪಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CROCODILE RESCUED
KOTA
ಚಂಬಲ್​ ನದಿ
CROCODILE CARRIED ON BIKE

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