ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೊಸಳೆ, ಹಿಡಿದು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಕ!
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
Published : July 28, 2026 at 8:39 PM IST
ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ್): ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಆರು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೊಸಳೆಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಚಂಬಲ್ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಧಭಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪುರಿಯಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೊಸಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಕ ಹಯಾತ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಸರಿಸೃಪ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಳಿಕ ಹಯಾತ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದರು.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿಂತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಯಾತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಚಂಬಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೊಸಳೆ ರಕ್ಷಕ ಹಯಾತ್ ಖಾನ್, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೊಸಳೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಯಾತ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಟಾವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಹಲವು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಂಬಲ್ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಿಸೃಪಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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