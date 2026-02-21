ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜ, ಅಪರೂಪದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ
ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.
Published : February 21, 2026 at 4:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು.
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಯಕರಿಬ್ಬರು ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇದು ನನ್ನ ಆರನೇ ಭೇಟಿ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಆರನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರಲು ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಗಳು. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಹೌದು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಗೌರವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಭೇಟಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆ ವೇಳೆ, ನಾವು ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಲೂಲಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ನಿನ್ನೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಅಪೆಕ್ಸ್) ಯ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಲೂಲಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
