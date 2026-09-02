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ಕೇರಳಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪುಟ್ಬಾಲ್​ ದಿಗ್ಗಜ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಹೋದರಿ; ಸಿಎಂ ಸತೀಶನ್​ ಭೇಟಿ

ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಹೋದರಿ ಕೇರಳಂ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸತೀಶನ್​ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Cristiano Ronaldo's sister Elma visits Keralam, meets CM Satheesan
ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪುಟ್ಬಾಲ್​ ದಿಗ್ಗಜ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಹೋದರಿ; (ANI)
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By ANI

Published : September 2, 2026 at 1:23 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳಂ): ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೇರಳಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಡಿ ಸತೀಶನ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಸತೀಶನ್​ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತೀಶನ್​, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಮಾ ಅವೈರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಕುರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಕೇರಳದ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಹೋದರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಸತೀಶನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಮಾ ಅವೈರೋ, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅವರು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚಗಲ್​ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು.

ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಆರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಸತತ 25 ಲೀಗ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್​​ ಕಪ್​ ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ಗೆ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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CRISTIANO RONALDOS SISTER ELMA
ELMA VISITS KERALAM
CM SATHEESAN
RONALDOS SISTER ELMA
CRISTIANO RONALDOS SISTER ELMA

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