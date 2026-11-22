ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್: ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ
Cricketer Yuzvendra Chahal Joins BJP: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 9:00 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ‘ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ’ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಹಾಲ್, ಶನಿವಾರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಮಲ ಪಾಳೆಯ ಸೇರುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 21, 2026
ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚಹಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಜೆಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರ್ಪಾಲ್ ಮೌರ್ಯ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2016 ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಹಾಲ್, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 72 ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ODI) ಮತ್ತು 80 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿರುವ ಚಹಾಲ್, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 400 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 23, 1990 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚಹಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥಾಂಪ್ಟನ್ಶೈರ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಸೋಂನ ಜೋಗೆನ್ ಮೋಹನ್, ಒಡಿಶಾದ ಮಮತಾ ಮೊಹಂತಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಗಮ್ ಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಬನ್ರಾವ್ ರಾವ್ಜಿ ಚೌಧರಿ, ದೆಹಲಿಯ ಸತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಣಾ, ಬಿಹಾರದ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಹ್ನಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಗೀತಾ ಬಲ್ವಂತ್ ಬಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಗಜೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಲಲಿತ್ ಚಂದ್ರಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಏಳು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು 37 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರ್ಪಾಲ್ ಮೌರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ದಶರಥ್ಜಿ ಠಾಕೂರ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟಿ. ವರದರಾಜನ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಹರಿಯಾಣದ ಸರಿತಾ ಜಾಂಗಿಡ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಡಗಂಚಿ ರಮೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವೈಭವ್ ಪನ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಭೀಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಅವರನ್ನು ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
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