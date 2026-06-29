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ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ 2 ವಾರ ಚಲಿಸಿದ ಗಡಿಯಾರ! ಗೋಶಾಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗೋಶಾಲೆಯೊಂದು ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

Cow Urine Powers Clock
ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಚಲಿಸಿದ ಗಡಿಯಾರ (Eenadu)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 3:29 PM IST

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ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ರಾಜ್ಯದ ಎಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಶಾಲೆಯೊಂದು ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಳವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಉಂಗುಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಚುಗುಂಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್​​ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತು ರಾಡ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ತಾಮ್ರದ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸತು ರಾಡ್‌ಗೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ರಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರದ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಪರಿಮಿ ವೆಂಕಟ ರಾಘವುಲು ಮತ್ತು ಗದ್ದೆ ವೆಂಕಟ ರತ್ನಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾದ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

"ಎರಡು ಬಾಟಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಮೂತ್ರ ತುಂಬಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಗಡಿಯಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ಸರಳವಾದ ಗಾಲ್ವನಿಕ್ ಕೋಶದ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಹಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮೂತ್ರ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನವೀನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

COW URINE
GOSHALA
ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಚಲಿಸಿದ ಗಡಿಯಾರ
ANDHRA PRADESH
COW URINE POWERS CLOCK

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