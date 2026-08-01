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ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ; 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಸಗಣಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಮನೆಯವರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಜಗಳ ವಿಕೋಪ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Cow Dung Dispute Turns Deadly In Bihar, 65-Year-Old Man Beaten To Death
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 5:40 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 7 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರವಿರುವ ಧನರುವಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದು ತೀವ್ರ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ರಾಡ್​, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್​ ಯಾದವ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟುಂಟುನ್​ ಯಾದವ್​ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್​ ಮತ್ತು ಟುಂಟುನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟುನ್​ಟುನ್​ ಬಳಿ ಕೆಲ ಜಾನುವಾರಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಆತ ನೆರೆಮನೆಯ ತಿಪ್ಪೆ ಬಳಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್​ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಗಣಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟುಂಟುನ್, ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಲೆಗೆ ಒರೆಸಲು ಸಗಣಿಯ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಗಲಾಟೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಕಡೆಯ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್​ ತಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದ, ಇದರಿಂದ ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಧನರುವಾ ಎಸ್​ಹೆಚ್​ಒ ಅಮಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್​ ಯಾದವ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇತರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BIHAR
COW DUNG DISPUTE
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COW DUNG DISPUTE

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