ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ; 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು
ಸಗಣಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಮನೆಯವರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಜಗಳ ವಿಕೋಪ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 1, 2026 at 5:40 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 7 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ ಧನರುವಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದು ತೀವ್ರ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ರಾಡ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್ ಯಾದವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟುಂಟುನ್ ಯಾದವ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಟುಂಟುನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟುನ್ಟುನ್ ಬಳಿ ಕೆಲ ಜಾನುವಾರಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಆತ ನೆರೆಮನೆಯ ತಿಪ್ಪೆ ಬಳಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಗಣಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟುಂಟುನ್, ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಲೆಗೆ ಒರೆಸಲು ಸಗಣಿಯ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಗಲಾಟೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಕಡೆಯ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಲಲ್ಕೇಶ್ವರ್ ತಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದ, ಇದರಿಂದ ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಧನರುವಾ ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಯಾದವ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇತರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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