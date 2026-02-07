ETV Bharat / bharat

ಕೆಲಸ ಕಸಿದ ಕೋವಿಡ್, ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ: ಇದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್​​ನ 'ಕೃಷಿ'ಗಾಥೆ

ಕೋವಿಡ್​ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್​​ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

COCO PEAT FARMING
ಚಾರ್ಟರ್ಡ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್​​ನ ಕೃಷಿಗಾಥೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
ಖೋರ್ಧಾ (ಒಡಿಶಾ): ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಜಿತ್ ಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಮಾಜಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ಇಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಕ.

ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಭಿಜಿತ್​, ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್​ ಶೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐದು ವರ್ಷ ಗತಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​
ಹಳದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​ (ETV Bharat)

CAಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಕ: ಒಡಿಶಾದ ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೌತ್‌ಪಾಡಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅಭಿಜಿತ್​ ಅವರು, ಇಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಕೊ ಪೀಟ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​ಗಳನ್ನು (ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್​​ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್​ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಣ್ಣುರಹಿತ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಜಿತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪಾಲಿಹೌಸ್​
ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪಾಲಿಹೌಸ್​ (ETV Bharat)

ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದ್ರಾವಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ: ವಿವಿಧೆಡೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ 2024 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಬೆಗುನಿಯಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಖೋರ್ಧಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವುದು. ಸೀಸನ್​ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಪಾಲಿಹೌಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಜಿತ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪಾಲಿಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​
ಪಾಲಿಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​ (ETV Bharat)

ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಹಸಿರುಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣುರಹಿತ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 12,800 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, 20-22 ಟನ್ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 100-150 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ವಾರ್ಷಿಕ 8-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣಿನ ಬದಲಿಗೆ, ಕೊಕೊ ಪೀಟ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇರಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಜಿತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಣಿಗ್ರಾಹಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್​ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರು ನಮಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂದರು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು: ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕುಮಾರಿ ಸಾಹು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

