ಸೋನಿಯಾ ಪೌರತ್ವ ಪೂರ್ವದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತ ತನಿಖೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಹೊಸ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 3:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 1983ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025ರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ವಿಶಾಲ್ ಗೊಗ್ನೆ ಅವರು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು 'ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದ ಆದೇಶ' (non-speaking order) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶವು ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಕೀಲ ವಿಕಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರುನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಾದ ಆಲಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು (status report) ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ (BNSS)ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 175(3) ಪಾಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೋಷ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು - ಅಂದರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ (BNSS) ಅಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಆದೇಶವು 'ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದ' ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು 'ಕಾಗ್ನಿಜಬಲ್ ಅಪರಾಧ' (ಪೊಲೀಸರು ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧ) ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೌರತ್ವದ ವಿಷಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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