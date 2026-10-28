ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗೆ ₹20 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ: ₹1 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಹಾಕಿ, ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿ ದರಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಭರ್ಜರಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 3:32 PM IST
ವೆಲ್ಲೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಟಾಸ್ಮಾಕ್ (TASMAC) ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರಾಣಿಪೇಟೆಯ ಸ್ಕಡ್ಡರ್ ನಿವಾಸಿ ಶಕ್ತಿವೇಲ್ (28) ಎಂಬಾತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಲಾರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿಯ ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 170 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಮೂರು ಬಾಟಲಿ ಬಿಯರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 510 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಾದರೂ, ಅವರಿಂದ 570 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 60 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಕ್ತಿವೇಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 12 ರಂದು ವೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು, ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ: ಈ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಶಕ್ತಿವೇಲ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ TASMAC ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ತೀರ್ಪು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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